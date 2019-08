Polícias a cavalo levam homem detido por uma corda. Caso gera revolta nas redes sociais

Dois polícias do estado norte-americano do Texas foram fotografados em cima de cavalos, a transportar um homem negro com uma corda atada às algemas. Depois da imagem ser partilhadas nas redes sociais, as críticas começaram a surgir.

Na imagem é possível ver Donald Neely, de 43 anos, algemado, com as mãos atrás das costas e uma corda atada às algemas. Enquanto isso, os polícias seguiam a cavalo.

Imagem é comparada aos tempos de escravatura

Muitos pessoas partilharam a imagem e fizeram comentários onde acusam a Polícia de Galveston de racismo contra a comunidade negra. Outros dizem mesmo que a atitude dos agentes não é aceitável em 2019 e que remota aos tempos da escravatura.

“O que sei é que estes dois agentes brancos montados a cavalo levaram um homem negro pela rua com uma corda presa às algemas, e isso não faz sentido, ponto final. E sei que se fosse um homem branco, garantidamente isto não teria acontecido”, afirmou Leon Phillips, presidente da Aliança de Galveston pela Justiça.

"Agentes demonstraram falta de bom senso neste caso"

O chefe da esquadra de Galveston, onde pertencem os polícias acima indicados, pediu desculpa pelo sucedido.

“Antes de mais, devo pedir desculpa ao senhor Neely por esta humilhação desnecessária (…) Acredito que os agentes demonstraram falta de bom senso neste caso e que poderiam ter esperado por uma unidade de transporte no local da detenção”, começou por dizer Vernon Hale, chefe da esquadra da Polícia Galveston.

A Polícia explica ainda que o homem foi detido por invasão de propriedade.