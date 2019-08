As imagens retiradas do Twitter mostram algumas pessoas nas imediações do prédio de 4 andares a tentarem combater as chamas.

O alerta foi dado por volta das 2 da manhã, 21H30 em Portugal.

As autoridades disseram que o fogo ficou extinto duas horas depois de chegarem ao local.

As chamas também destruíram pelo menos 7 carros e mais de 10 de motorizadas que estavam estacionadas no exterior do edifício.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas.