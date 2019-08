Vocalista de banda de metal morto a tiro em pleno concerto

O vocalista da banda de metal Apes of God, César Canales, foi assassinado no sábado a tiro quando estava a realizar um concerto num restaurante no município de Armenia, em El Salvador.

O crime ocorreu durante a madrugada na reta final do espectáculo integrado no evento “Green Metal Concert”, que reunia várias bandas deste género musical.

Segundo a imprensa local, o cantor foi baleado na cabeça, tendo acabado por morrer pouco depois do tiroteio. Outro elemento da banda foi transportado para um hospital devido a um ataque de pânico.

Na altura, o evento não contava com presença policial, mas o atirador foi detido pouco depois. Trata-se de Wilber Isidro Orellana, de 36 anos, acusado de “homicídio agravado”.

A organização do evento já lamentou o sucedido, condenando ainda a “intolerância” e a “violência” registada em El Salvador.

A pequena nação da América Central é considerada uma das mais violentas do mundo entre os países sem conflitos. O gangue MS-13 é um dos principais atores dos crimes em El Salvador.