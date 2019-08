A Casa de Papel da vida real aconteceu no México

Mais de 1.500 moedas de Ouro avaliadas em mais de 2 milhões e 200 mil euros em plena luz do dia.

Seriam umas 10h30 da manhã no Paseo de la Reforma, a grande avenida que liga o "bairro financeiro" e atravessa a gigante Cidade do México, quando o grupo de homens armados entrou na Casa da Moeda da CIdade do México.

Pelo caminho- segundo o jornal espanhol El Pais - desarmaram um guarda e furaram todas as barreiras de segurança até chegarem ao cofre de segurança, que estaria aberto.

Em menos de quatro minutos assaltaram e fugiram do edifício sem que a polícia tivesse sequer chegado, como mostram as câmaras de vigilância. Esta é uma das três lojas da Casa da Moeda no México.

O assalto- apesar de aparatoso- não fez quaisquer feridos, mas relança a polémica da segurança no México e em especial na capital- uma das mais violentas do mundo.

O caso faz lembrar a série de sucesso espanhola da Netflix La Casa de Papel que já vai na 4.ª temporada e retrata precisamente "o assalto do século" à Casa da Moeda de Espanha.