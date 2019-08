Channing Tatum fora das redes sociais

É um dos homens mais cobiçados do mundo e parece que vai deixar alguns fãs tristes. Channing Tatum vai-se afastar das redes sociais como o próprio revelou na sua conta oficial de Instagram.

"Tenho tentado ficar inspirado e criar novamente. E para ser honesto não sinto realmente, ou pelo menos não me tenho sentido muito criativo nas redes sociais nos últimos dois anos. Vou viver no mundo real por um tempo e fora do meu telemóvel. Provavelmente vou voltar e se o fizer quero ter uma direção e um claro ponto de vista do porquê estou aqui e do que transmito” explicou.

