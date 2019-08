Letizia inicia férias de verão e surge ao lado das filhas em novas fotografias

São as habituais e tradicionais férias de agosto em Palma de Maiorca. Apesar de terem começado mais tarde este ano, os reis de Espanha foram até a Palma de Maiorca e posaram para as lentes dos fotógrafos com um visual bastante descontraído no palácio de Marivent, este domigo, dia 4.

As princesa Sofia e a infanta Leonor roubaram as atenções e falaram aos jornalistas sobre as férias que tiveram num acampamento nos Estados Unidos. "Foi muito divertido, melhor do que no ano passado, porque já conhecíamos tudo", declarou a princesa, de acordo com a revista Hola.

Recorde-se que este ano, também em Palma de Maiorca, um momento de tensão entre Felipe VI e Letizia tornou-se viral na Internet, quando a rainha de Espanha quebrou o protocolo.

Veja mais AQUI.