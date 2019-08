Sede do jornal USA Today evacuada após falso alarme de homem armado

A sede do jornal USA Today, em McLean, na Virgínia, foi evacuada esta quarta-feira depois da suspeita da presença de um homem armado no edifício.

De acordo com o próprio jornal, a polícia recebeu uma chamada às 11h56 (hora local) a denunciar um homem armado no edifício. As autoridades ainda estão a investigar a situação, mas afirmam que “não há indícios de um tiroteio ou atirador no edifício" e que a situação não passa de "falso alarme".

No Twitter, um dos jornalistas confirmou que as autoridades evacuaram o edifício. “Pensamos que nunca nos vai acontecer. Pode acontecer a qualquer pessoa em qualquer altura. Estamos a evacuar o edifício”.

Inicialmente, a polícia de Fairfax confirmou também na rede social que estava a responder a relatos de um homem armado, pedindo que a área fosse evitada.