Morreram esta quarta-feira 14 pessoas e mais de 140 ficaram feridas quando um carro armadilhado explodiu perto de uma esquadra da polícia, nos arredores de Cabul, capital do Afeganistão.

Das vítimas fazem parte sobretudo civis, “a maioria mulheres e crianças”.

A vaga de atentados das últimas semanas coincide com mais uma ronda de negociações entre os Estados Unidos e os Talibã.

As conversações para a paz decorrem no Qatar e têm como objetivo pôr um fim a uma guerra com mais de duas décadas.