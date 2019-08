"Youtuber" morre a gravar vídeo de salto de paraquedas

Rubén Carbonell Beneyto, de 29 anos, morreu na madrugada desta quarta-feira na sequência de um acidente com um paraquedas, entre Alicante e San Vicente del Raspeig, em Espanha.

De acordo com o El País, a vítima tinha um canal de youtube, no qual se dedicava a partilhar vídeos a praticar desportos radicais, e numa nova tentativa decidiu escalar, durante a noite, uma torre de 50 metros, localizada numa fábrica de cimento privada e em funcionamento, juntamente com um amigo.

O "youtuber" foi quem fez a primeira e única tentativa de salto, depois do pára-quedas não abrir, e o jovem acabou mesmo por falecer. O amigo da vítima ainda entrou em contacto com o 112, mas quando chegaram ao local já não havia nada a fazer.

A polícia está agora a investigar o caso.