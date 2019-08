Ator Danny Trejo salva bebé preso em carro capotado

O ator de Hollywood, Danny Trejo protagonizou um momento heróico na vida real, ao salvar um bebé que estava preso num carro, após um acidente em Los Angeles.

A viatura embateu contra outro carro, após o ator ver um dos motoristas a passar um sinal vermelho, que acabou por capotar com a mulher e a criança no interior.

O protagonista de Machete, com 75 anos, conseguiu atuar a tempo e salvar o bebé com a ajuda de Monica Jackson, uma testemunha.

"Ela removeu o cinto e eu tirei o bebé pelo lado contrário", disse o ator.

Inicialmente, Danny Trejo ainda tentou entrar pela janela do carro para conseguir salvar a criança, mas sem sucesso.

Numa entrevista sobre o incidente, partilhada na página de instagram,o ator pede aos condutores para "prestarem atenção" na estrada.

Monica Jackson e Danny Trejo revelaram que a mulher que estava dentro do veículo, e que apresentava lesões, lhes pediu para salvar o bebé.

De acordo com a BBC, a polícia de Los Angeles confirmou que o ator esteve no local do acidente, e o canal local KABC-TV avançou que ninguém ficou ferido gravemente no embate, mas que 3 pessoas foram transportadas para o hospital para avaliação médica.