Youtuber engana-se e publica vídeo a agredir o cão

Uma youtuber gerou uma onda de indignação nas redes sociais, após postar um vídeo no canal a agredir e a cuspir no animal de estimação.

Brooke Houts, de 20 anos, tem mais de 300 mil subscritores no canal, no qual, entre outros conteúdos, mostra o crescimento e relação que tem com o doberman, Sphinx.

As agressões têm lugar quando o animal de quatro patas tenta saltar para cima da youtuber. Apesar das imagens, a jovem afirma que apenas queria mostrar-lhe "que aquele comportamento era inaceitável".

Os brutos do vídeo foram postados no lugar da versão editada, e já foram retirados da conta de Brook, que também eliminou a página de instagram.

A jovem já postou um pedido de desculpas no twitter onde garante que este foi um caso isolado, atribuindo a situação à vida privada, mas que não está a tentar passar por vítima.



Seguidores e ativistas condenaram a atitude da jovem, e alguns pedem mesmo que o canal do Youtube seja removido. Entre eles, a People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), que publicou no Twitter que "os cães merecem respeito. Se não consegues tratar os cães com carinho e só os tratas mal, não tenhas um".

De acordo com a BBC, a polícia de Los Angeles está a investigar o caso.