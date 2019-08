Jovens recrutados em escolas da China para trabalhar longas horas no fabrico da Alexa da Amazon

Centenas de crianças em idade escolar têm sido recrutadas para fazer os aparelhos Alexa da Amazon na China, revela uma investigação do The Guardian.

Com base em entrevistas a trabalhadores da fábrica Foxconn e em documentos do fornecedor da Amazon que vieram a público, o jornal britânico denuncia que os jovens, muitos com 16 anos, são obrigados a trabalhar durante a noite, longas horas, para produzir o aparelho da Amazon.

Os jovens são recrutados das escolas da província de Guangdong como "estagiários" e os seus professores são pagos pela fábrica para os acompanhar. Os professores têm de "encorajar" os alunos menos recetivos a aceitar trabalhar horas extraordinárias, além do turno normal.

A alguns dos jovens foi ainda exigido que trabalhassem mais do que dois meses para fazer face aos picos de produção, nomeadamente dos aparelhos Echo e Echo Dot da Amazon e de Kindles.

Ao que o The Guardian conseguiu apurar, trabalham na fábrica Foxconn em Longhua mais de mil alunos com idades entre os 16 e os 18 anos.

As fábricas chinesas têm autorização legal para empregar estudantes com mais de 16 anos, mas estes jovens não podem trabalhar à noite nem fazer horas extraordinárias.

chinalaborwatch.org

Foxconn e Amazon garantem ter tomado medidas

A Foxconn, que também fabrica iPhones para a Apple, já admitiu que há estudantes empregados ilegalmente e garantiu estar a tomar medidas para pôr fim à situação. Diz a fábrica em comunicado:

"Redobrámos a supervisão e a monitorização do programa de estágio com cada escola parceira para garantir que, em nenhuma circunstância, os estagiários serão autorizados a trabalhar horas extras ou durante a noite".

"Houve casos no passado em que a fraca supervisão por parte da equipa de gestão local permitiu que tal acontecesse e, embora os estagiários afetados tenham recebido os salários adicionais associados a esses turnos, tal não é aceitável e tomámos medidas imediatamente para garantir que tal não se repetirá".

A empresa defende, no entanto, o emprego dado aos jovens em idade escolar alegando que “proporciona aos estudantes, todos em idade legal de trabalhar, a oportunidade de ganhar experiência prática de trabalho e treino em situação real numa série de áreas que os ajudarão no futuro a encontrar emprego.".

Um porta-voz da Amazon afirmou ao The Guardian que a empresa não tolera violações ao seu código de conduta e que faz regularmente auditorias aos seus fornecedores.

"Se detetamos violações, tomamos as medidas apropriadas, incluindo a exigência de ações corretivas imediatas", garantiu.

chinalaborwatch.org

Jovens ameaçados se não trabalharem horas extra

Alguns dos jovens que falaram aos investigadores afirmaram que o trabalho na fábrica não tem qualquer relevância para os seus cursos e que foram pressionados para trabalhar horas extraordinárias.

Xiao Fang, nome fictício de uma rapariga de 17 anos, está a trabalhar na linha de montagem da fábrica desde o mês passado. Está a estudar informática e foi-lhe dada a função de colocar um filme protetor a cerca de 3 mil aparelhos Echo Dots por dia.

Contou aos investigadores que um professor lhe disse que iria trabalhar 8 horas por dia, 5 dias por semana. Trabalha no mínimo 10 horas por dia, 6 dias por semana. Quando se queixou do trabalho extra, foi-lhe dito que, se recusasse, afetaria a conclusão dos estudos e o pedido de bolsa de estudo.

Os documentos foram enviados à China Labour Watch que por sua vez os entregou ao The Guardian.