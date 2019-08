Salvini faz cair coligação do Governo e exige eleições antecipadas

Matteo Salvini, homem forte do Governo e líder da Liga (extrema-direita), fez cair a coligação populista no poder em Itália e exigiu a convocação de eleições antecipadas.

Num comunicado supresa divulgado ontem ao final do dia, o ministro do Interior e vice-primeiro-ministro de Giuseppe Conte considerou já não existirem condições para trabalhar com o parceiro de coligação.

Salvini exigiu a convocação imediata do Parlamento para reconhecer que já não tem a maioria: "Devolvamos rapidamente a palavra aos eleitores", exigiu ainda ontem.

Estas declarações inesperadas provocaram a fúria do chefe do Governo Giuseppe Conte e de Luigi Di Maio do Movimento 5 Estrelas (M5S).