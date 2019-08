"Tinha perdido a esperança de sair com vida, se tivesse uma faca tinha-me suicidado"

Sum Bora escorregou entre duas rochas, no domingo, quando tentava apanhar a sua tocha, e acabou por ficar encurralado na cave de Chakrai Mountain, no Camboja, de acordo com a polícia de Battambang.

Segundo a BBC, o homem de 28 anos tinha saído à procura de excrementos de morcego, mais conhecidos por guano, que geram imenso lucro no país, e foi encontrado na terça-feira, por um amigo, depois da família ter suspeitado do seu desaparecimento.

"Somos os dois pequenos e conseguimos encaixar-nos facilmente em passagens estreitas, por isso o meu amigo foi capaz de rastejar por outra passagem para chegar até mim na cave" afirmou Sum Bora.

Uma equipa de resgate de elite chegou ao local de helicóptero para a operação que durou 10 horas, e que contou com 200 socorristas.

O homem foi salvo na quarta-feira, depois de partes da cave terem sido destruídas, e foi transportado para o hospital local, após quatro dias sem acesso a àgua ou comida.

"Tinha perdido toda a esperança em sair daqui com vida, se tivesse uma faca tinha-me suicidado", revelou Sum Bora num vídeo, de acordo com o jornal Khmer Times.

A mulher de Sum Bora, Koeun Sothea, revelou que ele estava a ser tratado por ferimentos na cabeça, joelho e peito, e agradeceu também a ajuda do primeiro-ministro Hun Sen no resgate, e pelo donativo de cerca de 2 mil euros à família.

A polícia disse aos meios de informação locais que a Chakrai Mountain estava agora interdita a escaladas para prevenir incidentes deste género.