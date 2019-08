Dois funcionários da ONU mortos em explosão no leste da Líbia

Dois funcionários da Missão de Apoio da ONU na Líbia morreram este sábado na explosão de um veículo armadilhado junto a um centro comercial em Benghazi (leste), disseram responsáveis da saúde líbios.

As fontes citadas pela agência noticiosa norte-americana Associated Press, que não quiseram ser identificadas, precisaram que a explosão ocorreu no bairro de Hawari, junto ao centro comercial Arkan, onde muitos faziam compras um dia antes do feriado muçulmano do Eid al-Adha (Festa do Sacrifício).

Um responsável da segurança, que também não quis ser identificado, disse à agência France Presse que além daqueles dois mortos, o ataque causou "pelo menos oito feridos, entre os quais uma criança".

Adiantou que a explosão ocorreu quando passava na zona uma caravana do pessoal da ONU na Líbia.

O ataque ainda não foi reivindicado, segundo a AP.

Benghazi é o reduto do autoproclamado Exército Nacional Líbio, do marechal Khalifa Haftar, homem forte do leste da Líbia.

As forças de Haftar estão envolvidas desde o início de abril numa ofensiva para conquistar a capital do país, Tripoli, controlada pelo Governo de Acordo Nacional, apoiado pelas Nações Unidas.

Desde o início da operação militar foram mortas mais de 1.000 pessoas, entre combatentes e civis, pelo menos 5.000 ficaram feridas e 100.000 de líbios foram forçados a abandonar as suas casas.



Lusa