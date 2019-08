Explosão atinge esquadra de polícia em Copenhaga sem provocar feridos

Uma explosão de origem desconhecida, que não causou feridos, atingiu na madrugada de hoje uma esquadra de polícia em Copenhaga, três dias depois de um ataque similar à Agência Tributária da capital dinamarquesa.

A explosão danificou a fachada do edifício, situado no bairro de Norrebro, na zona noroeste da capital, informou a polícia, que procura um homem vestido com roupas pretas e sapatos brancos, visto por várias testemunhas a sair a correr da zona pouco depois da explosão.

"Agora mesmo estamos a fazer investigações mais detalhadas no local dos acontecimentos. Trata-se de um incidente que consideramos de extrema gravidade", disse o inspetor-adjunto da polícia de Copenhaga, Rasmus Agerskov Schultz, à televisão pública DR.

Schultz sublinhou que é demasiado cedo para determinar se a explosão está relacionada com a outra que ocorreu na quarta-feira nas imediações da Agência Tributária, que obrigou à paralisação durante horas do tráfego nas proximidades da estação ferroviária de Nordhavn.

Dois trabalhadores encontravam-se no interior do edifício quando ocorreu a explosão, mas não ficaram feridos, mas uma pessoa que passava pelo local foi atingida por fragmentos da fachada e teve de receber assistência médica.

A polícia dinamarquesa ainda não conseguiu averiguar quem está por detrás da explosão anterior, mas informou que foi usado um explosivo de tipo industrial.

"Consideramos o ocorrido um delito grave e um ato deliberado. Desconhecemos os autores e o motivo. Temos destinado muitos recursos. Não podemos dizer mais nada, mas quero sublinhar que não se trata de uma ou de uma casualidade", disse na quinta-feira a primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen.

A chefe do Governo falou em "ataque à segurança" do país, apesar de rejeitar especular sobre a sua motivação.

