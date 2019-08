Pelo menos 7 pessoas ficaram feridas, uma com gravidade, à passagem de um tornado por dois municípios do Luxemburgo, na sexta-feira

De acordo com o gabinete do secretário de Estado das Comunidades não há portugueses hospitalizados e toda a situação está a ser acompanhada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, através da embaixada e do consulado no Luxemburgo.