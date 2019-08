Acesso a praia britânica vedado após banhistas vomitarem e apresentarem os olhos inflamados

A praia de Worthing, no sul de Inglaterra, foi vedada este domingo, depois de algumas pessoas terem ficado com os olhos inflamados e vomitado.

As autoridades estabeleceram um perímetro de segurança com cerca de três quilómetros à volta do local e a população residente na área também foi aconselhada a fechar as janelas e portas das casas.

Um comunicado da polícia no Twitter refere que as autoridades estão a responder a um incidente com material perigoso.

Em 2017, mais de 40 pessoas sofreram irritações nos olhos e na garganta, em Eastbourne, a 60 quilómetros de Worthing, por causa de uma praga química não identificada.