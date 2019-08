Cinco crianças morreram num incêndio numa creche em West Erie, no estado norte-americano da Pensilvânia.

As chamas deflagraram durante a noite enquanto as crianças dormiam.

Segundo a imprensa norte-americana as idades das crianças vão dos 8 meses aos 7 anos.

A proprietária da creche e mãe de uma das crianças também ficou ferida, assim como um vizinho que tentou socorrer as vítimas.

No total estavam sete pessoas dentro do edifício.

As autoridades estão a investigar as causas do incêndio.