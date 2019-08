Um incêndio na Grécia levou à evacuação de casas e de um parque de campismo na ilha de Elafonisos.

O fogo começou no sábado chegou a ser dominado. Mas com a intensidade do vento houve reacendimentos que obrigaram turistas e residentes a abandonarem a ilha por precaução.

Não há no entanto, registo de vítimas.