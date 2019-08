Amigo do atirador de Dayton revela à polícia que lhe arranjou material

Um amigo do atirador de Dayton, que matou nove pessoas, disse a agentes federais que lhe comprou proteção corporal, um acessório para a arma e 100 munições no início do mês, segundo um documento do tribunal, revelado hoje.

No documento especificou-se que Ethan Kollie comprou os itens para Connor Betts e que os manteve no seu apartamento para que os pais do seu amigo não os encontrassem.

Os procuradores divulgaram hoje a acusação a Kollie, que inclui mentira por ocultar o uso de marijuana no preenchimento de um formulário federal sobre armas de fogo, quando comprou uma pistola, que não foi usada no tiroteio.

A acusação foi divulgada apenas uma semana depois do tiroteio em Dayton, no Estado do Ohio, onde Connor Betts, de 24 anos, fez uma série de disparos em um popular recinto de diversões, matando a sua irmã e outras oito pessoas.

Agentes policiais abateram-no ao fim de 30 segundos, matando-o quando estava a poucos passos de entrar em um bar apinhado de pessoas.

As autoridades adiantaram que centenas poderiam ter morrido se Betts tivesse entrado no estabelecimento.

A polícia informou que nada no seu currículo o impedia de comprar a arma que usou no tiroteio.

A arma foi comprada na Internet, a um vendedor no Texas, e despachada para outro vendedor de armas na área de Dayton, revelara a polícia no dia do tiroteio. Os investigadores não revelaram o motivo do tiroteio.

As oito vítimas mortais foram alvejadas várias vezes, segundo o gabinete do médico que atua nestas situações de crime, do condado de Montgomery.

Mais de 30 outras pessoas ficaram feridas, incluindo pelo menos 14 com feridas de bala.

