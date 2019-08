O suspeito do ataque deste sábado à mesquita Al-Noor na Noruega apareceu com feridas em tribunal.

O homem, que está também acusado de ter assassinado a meia-irmã, tinha os olhos negros e marcas no rosto e no pescoço, mas não se sabe o que provocou as feridas.

O indivíduo negou todas as acusações do ataque, mas a Polícia quer mantê-lo sob custódia durante 4 semanas.