Tiroteio entre polícia e traficantes de droga faz 6 mortos no Rio de Janeiro

Um tiroteio na madrugada de segunda-feira entre traficantes de droga e agentes da tropa de elite da Polícia Militar fez seis mortos e um ferido em Angra dos Reis, município no Rio de Janeiro, segundo a imprensa brasileira.

A ação, levada a cabo pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), uma força de operações especiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro, teve início na noite de domingo no bairro Belém, em Angra dos Reis, e prolongou-se pela madrugada, culminando na morte de seis suspeitos e na apreensão de várias armas e droga.

As forças policiais chegaram ao local devido a uma denúncia anónima que revelou a presença numa festa de um dos chefes do tráfico de droga do Complexo da Maré, bairro na zona norte do Rio de Janeiro.

"Na chegada ao local, as equipas policiais foram recebidas a tiros por criminosos. Após intenso confronto e fuga dos suspeitos, os agentes seguiram em patrulhamento pela Rua do Meio e conseguiram localizar parte do bando, entre eles Danilo de Andrade Couto, reconhecido imediatamente pela equipa como o gerente do tráfico de drogas da região", informou a plataforma "disque denúncia", da Polícia Civil.

A Polícia Militar informou que foram apreendidas cinco espingardas, uma pistola automática, munições, e mais de 900 invólucros com cocaína.

Após o tiroteio, moradores do bairro Belém incendiaram dois autocarros, que ficaram totalmente destruídos, e que levou à interdição da via por cerca de três horas.

Segundo a polícia, citada pelo portal de notícias G1, os autocarros foram incendiados para distrair a atenção dos agentes, que faziam uma outra operação contra o tráfico de droga na mesma comunidade.

Devido ao clima que se instaurou após o tiroteio, duas escolas e uma unidade de saúde do bairro Belém foram encerradas, por questões de segurança.

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, alinhado com a política de segurança do Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, tem intensificado o combate ao tráfico de droga, comparando os traficantes a membros do movimento xiita libanês Hezbollah e prometendo uma luta impiedosa contra os "terroristas".

Desde que assumiu o cargo em janeiro, o número de pessoas mortas pela polícia aumentou significativamente em comparação com anos anteriores.

Segundo o governador, traficantes de droga que operam nas favelas, bairros pobres onde quase um quarto da população do Rio de Janeiro vive, "violam crianças, matam inocentes e usam as pessoas como um escudo humano para vender drogas".

"Em que é que eles são diferentes do Hezbollah? Em nada", afirmou, em 17 de julho, Witzel, um ex-juiz abertamente pró-israelita, referindo-se ao movimento xiita libanês que se encontra em conflito com Israel há décadas.

"Devemos ser tolerantes com o Hezbollah quando eles usam bombas e mísseis contra o povo de Israel? Não. O que é feito em Israel será feito no Rio", frisou o político.

Nos primeiros cinco meses do seu mandato, 731 pessoas morreram em operações policiais, um aumento de 19,1% em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com os últimos dados oficiais.

Witzel já tinha causado polémica logo após a sua eleição, quando anunciou que usaria atiradores de elite para abater qualquer suspeito armado.



