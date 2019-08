Níveis de radiação sobem 16 vezes após explosão numa base russa

Os níveis de radiação na cidade russa de Severodvinsk aumentaram até 16 vezes, a 8 de agosto, após um acidente que as autoridades disseram ter envolvido "um motor a jato de combustível líquido" numa plataforma marítima, de acordo com as autoridades russas.

A explosão envolveu materiais radioativos e provocou a morte a cinco pessoas.

Inicialmente, o ministério da Defesa disse a radiação estava normal após o incidente, mas esta terça-feira, as autoridades da cidade de Severodvinsk, no norte da Rússia, disseram que houve um significativo aumento nos níveis de radiação, de 4 para 16.

Já a Greenpeace afirma que níveis de radiação aumentaram 20 vezes.

