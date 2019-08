A polícia da Malásia encontrou na terça-feira o corpo de uma rapariga, e tem "quase a certeza" de que é a jovem irlandesa que desapareceu no dia 4 de agosto, do eco-resort Dusun, no sul do estado de Negeri Sembilan.

A polícia tinha dito anteriormente que não havia indícios de crime relativamente ao desaparecimento de Nora Anne Quoirin.

A família deu conta do desaparecimento da adolescente no domingo de manhã e disse acreditar que ela fora sequestrada.