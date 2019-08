Polícia envia SMS com link pornográfico por engano

A polícia holandesa cometeu um erro embaraçoso ao enviar um SMS, na última quinta-feira, que deveria ter sido relativo a um incêndio numa casa na cidade de Nieuwleusen.

As autoridades queriam enviar uma mensagem para cerca de duas mil pessoas, que dava conta da morte de um rapaz de 22 anos no fogo, de forma a recolher testemunhas do sucedido, mas esta continha um link errado.

De acordo com o NL Times, o link tinha em falta dois caracteres, o que foi crucial para que a versão mais curta levasse as possíveis testemunhas para uma página de pornografia plus-size, Chubby Parade.

A situação "tornou-se bastante estranha", revelou a polícia.

Quem clicasse no link errado, tinha, no entanto, um aviso, de que um erro podia ter acontecido e podiam abandonar ou continuar para a página.

A polícia já veio comentar o assunto e garantiu que "este link leva para uma página que não apoiamos. Nós lamentamos que as coisas tenham acontecido desta forma".

Um SMS com o link correto foi prontamente enviado.

Em relação ao incêndio, os investigadores acreditam que teve mão criminosa.