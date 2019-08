Atleta arranca cabeça de galo vivo com os dentes

Bixente Larralde, um campeão de pelota basca, um desporto originário do País Basco, está a ser alvo de duras críticas por ter arrancado a cabeça de um galo vivo com os próprios dentes.

O vídeo com as imagens captadas no passado mês de junho tornou-se viral depois de ter sido partilhado por várias pessoas nas redes sociais.

Várias associações de defesa dos animais têm condenado a ação de Larralde.

A fundação francesa Brigitte Bardot considera as imagens chocantes e repugnantes e revelou que vai avançar com um processo contra o desportista.

"É sempre chocante e repugnante em 2019 ver pessoas a matar animais por diversão. Este homem pode ser um exemplo para os jovens, portanto, não podemos deixar que este ato fique impune", disse o porta-voz da fundação.

As imagens podem chocar os leitores mais sensíveis