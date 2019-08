Génova de luto em aniversário da queda da ponte Morandi

A Itália recorda esta quarta-feira o colapso de uma ponte em Génova, que deixou 43 mortos a 14 de agosto de 2018, numa cerimónia realizada num grande armazém próximo do local da tragédia, foi celebrada uma missa por volta das 10:00 (local, 09:00 em Lisboa) com a leitura do nome de cada uma das vítimas, na presença de centenas de familiares.