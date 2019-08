Jovem português desaparecido em Inglaterra

Daniel Alexandre Gomes Lima. É este o nome completo do português que está desaparecido desde 5 de agosto em Inglaterra.

A família deu conta do desaparecimento através de uma publicação na rede social Facebook.

"Chama-se Daniel Alexandre Gomes Lima, desapareceu da casa da mãe (Inglaterra) no dia 5-08-2019. Levava com ele vestido um fato de treino cinza da Nike, chinelos pretos da Nike, chapéu branco da Nike e um bolsa de cintura cinzenta da Nike. Até hoje não sabemos nada dele. Agradeço imenso para ajudar nos a encontrá-lo. Estamos num desespero enorme .. Obrigada", pode ler-se na publicação, acompanhada de uma fotografia do jovem, natural de Monção.

Segundo o Correio da Manhã, Daniel terá saído de casa da mãe e não voltou, nem atendeu o telemóvel.