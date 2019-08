Pelo menos quatro pessoas morreram e 20 ficaram feridas na sequência de uma explosão, esta sexta-feira, numa mesquita no Paquistão.

A explosão ocorreu a cerca de 25 quilómetros da cidade de Quetta.

De acordo com a agência Associated Press, o engenho explosivo foi colocado debaixo da cadeira do líder espiritual da mesquita, um dos mortos no ataque, que ainda não foi reivindicado por nenhum grupo.

Em julho, cinco pessoas morreram e 27 ficaram feridas numa esquadra da polícia, na cidade de Quetta.