Japão supera China como maior detentor de dívida pública dos EUA

O Japão superou em junho a China enquanto país com mais dívida pública dos Estados Unidos, de acordo com os dados do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, noticia esta sexta-feira a agência de notícias espanhola Efe.

A dívida norte-americana na posse do Japão aumentou 12,9 mil milhões de dólares, quase 20 mil milhões de euros, situando-se agora nos 1,2 biliões de dólares, pouco mais de 1 bilião de euros.

Os títulos de dívida pública norte-americana em posse dos investidores chineses cresceram 2,3 mil milhões de dólares para 1,1 biliões, fazendo com que a China perdesse o lugar de maior detentor de dívida dos EUA, posição que ocupou durante a maior parte da última década.

O total de títulos de dívida dos EUA em mãos estrangeiras cresceu 1,5% em junho, alcançando o recorde de 6,64 biliões de dólares, o equivalente a 5,9 biliões de euros, o que representa uma subida de 6,1% desde janeiro.

Lusa