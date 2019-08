Menino de 10 anos morto por crocodilo nas Filipinas

Um crocodilo matou um menino de 10 anos, no sul das Filipinas, depois de o ter puxado de um barco onde seguia com os irmãos mais velhos.

O caso aconteceu perto da cidade de Balabac, uma área conhecida pelos ataques de crocodilos gigantes. As autoridades acreditam que a diminuição do habitat dos animais é a principal causa para o aumento deste tipo de ataques.

O Independent conta que a criança terá sido comida viva em frente aos irmãos, depois de um crocodilo arrancá-lo do barco em que seguia. O corpo foi encontrado por um pescador na segunda-feira passada.

Em fevereiro, um crocodilo atacou um menino de 12 anos que estava a nadar no rio Balabac. Mas este conseguiu soltar-se do animal, quando os irmãos começaram a bater na cabeça do réptil.