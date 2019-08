Itália autoriza desembarque dos menores a bordo do Open Arms

O Governo italiano autorizou a saída dos menores de idade do navio Open Arms, que está há 15 dias no Mar Mediterrâneo à espera de uma autorização para atracar em Itália.

A bordo estão 134 migrantes, a maioria de África.

A decisão de receber os menores surge depois do apelo do fundador da organização, Oscar Camps, que alertou para a insustentabilidade da situação a bordo do Open Arms.