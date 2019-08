Cerca de 330 migrantes foram detidos a tentar atravessar a fronteira marítima para a ilha de Lesbos, na Grécia.

Segundo as autoridades, o número de travessias com destino a Lesbos tem aumentado. Cerca de 700 pessoas foram capturadas desde 10 de agosto. Os últimos dados dão conta de mais de 20 mil migrantes detidos nas cinco ilhas do Mar Egeu, mais próximas da Turquia.