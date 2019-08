Ator da Globo em acesa discussão por ter sido impedido de fumar

José de Abreu volta ser notícia no Brasil, mas não pelos melhores motivos. O ator envolveu-se numa acesa discussão com um casal num restaurante do Rio de Janeiro, após ter sido informado de que era proibido fumar no local onde ele estava sentado ao lado da namorada, Corolynne Junger.

O incidente aconteceu no passado sábado, 17 de agosto, e nas redes sociais circulam vários vídeos onde é possível ver o artista visivelmente alterado numa troca de insultos com o referido casal. A namorada de José de Abreu ainda tento acalmar os ânimos, mas sem sucesso.

VEJA mais AQUI