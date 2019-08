Chrissy Teigen revela doença: "Os meus lábios parecem que vão explodir"

Chrissy Teigen partilha regularmente as peripécias do seu dia-a-dia nas redes sociais e este domingo, dia 18 de agosto, não foi excepção. A mulher de John Legend publicou uma fotografia onde surge com os lábios visivelmente inchados mas, ao contrário do que parece, não foi resultado de uma cirurgia.

“Sabiam que o angeodema pode ser desencadeado pela doença de altitude? A aprender uma coisa nova todos os dias. Os meus lábios parecem que vão explodir”, explicou com uma fotografia dos seus lábios inchados.

