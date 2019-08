Cuidado se costuma levar areia da praia para casa

Um casal francês foi detido com 40 quilos de areia no carro na ilha de Sardenha, no Mar Mediterrâneo.

A Polícia descobriu a areia roubada da praia de Chia dentro de 14 garrafas de plástico, na bagageira, quando estavam prestes a embarcar para Toulon, em França, avança a BBC.

Os detidos disseram que simplesmente queriam levar a areia para casa como uma lembrança e que não sabiam que estavam a cometer uma ilegalidade.

O casal enfrenta agora uma pena de prisão entre 1 a 6 anos pelo crime de roubo agravado.

Há vários anos que os residentes da ilha se queixam do roubo de vários recursos naturais. As autoridades mostram também preocupação pelas grandes quantidades de areia que desaparecem todos os anos.