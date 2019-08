Defesa de chileno condenado a perpétua pede habeas corpus contra extradição do Brasil

A defesa do chileno Maurício Hernandez Norambuena entrou esta segunda-feira com um pedido de 'habeas corpus' no Supremo Tribunal Federal brasileiro (STF) contra a extradição do preso para o Chile, onde foi condenado a prisão perpétua.

A informação foi avançada pela agência Brasil, acrescentando que o pedido será avaliado pelo juíz do STF Celso de Mello, relator do processo que, em 2004, autorizou a extradição do chileno.

O jornal Folha de S.Paulo informou hoje que o Brasil irá extraditar, nos próximos dias, Maurício Hernandez Norambuena para o Chile, onde foi condenado a prisão perpétua por envolvimento no assassínio de Jaime Guzmán e no sequestro do herdeiro do conglomerado jornalístico El Mercurio.

Maurício Hernandez Norambuena militou na Frente Patriótica Manuel Rodríguez (FPMR), braço armado do Partido Comunista do Chile.

O cidadão chileno foi condenado no seu país após ter sido considerado o mentor intelectual do assassínio do ex-senador Jaime Guzmán, ligado ao ex-ditador Augusto Pinochet, e por participação no sequestro de Cristián Edward, herdeiro do El Mercurio.

Norambuena foi detido no início da década de 1990 e cumpria duas penas de prisão perpétua até ser retirado de helicóptero, em 1996, de uma unidade de segurança máxima do Chile numa fuga considerada cinematográfica.

No Brasil, Maurício Hernandez Norambuena está preso desde 2002 após ter sido condenado a 30 anos de prisão por participação no sequestro do publicitário Washington Olivetto.

A extradição já tinha sido autorizada, em agosto de 2004, mas havia um impasse porque a Justiça brasileira determinou que Norambuena não poderia ficar preso mais tempo do que a pena imposta no país, que é de 30 anos de reclusão. Esta situação, contudo, não foi aceite pela Justiça chilena, que o condenou a duas penas de prisão perpétua.

Hoje, à agência Brasil, o Ministério da Justiça brasileiro informou que o Governo chileno se comprometeu a não submeter Norambuena a penas não previstas na Constituição brasileira.

Lusa