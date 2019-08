O primeiro-ministro Giuseppe Conte anunciou que vai fazer esta terça-feira uma declaração ao Parlamento italiano.

A maioria dos analistas políticos antecipa que deverá pedir a demissão, fazendo cair o Governo da coligação de direita no poder há 14 meses.

Nas últimas semanas agravaram-se as divergências entre Conte e o ministro do Interior, Matteo Salvini, com o chefe de Governo a fazer duras críticas à atuação do parceiro de coligação.