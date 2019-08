Mensagem em garrafa com 50 anos encontrada no Alasca

Tyler Ivanoff vive no Alasca e quando andava à procura de lenha encontrou com uma garrafa que, no interior, tinha uma mensagem datada de 1969.

A carta estava escrita em russo o que levou o homem a apelar no facebook pela sua tradução. A mensagem era uma saudação, escrita por um marinheiro, a bordo do navio Sulak, a 20 de junho de 1969, com uma morada para quem encontrasse o bilhete.

A história gerou interesse e acabou mesmo por ser investigada pelos meios de comunicação russos que conseguiram encontrar o autor, o Capitão Anatoly Botsanenko.

"Não parece a minha letra. Esperem, é sim, vejam. East Industry fishing fleet! E-I-F-F! Sim! Eu sempre escrevi assim!" disse emocionado, o autor, com 86 anos, ao canal de televisão russo Rossiya 1.

No facebook, Tyler Ivanoff disse que "era muito bom ver como uma pequena foto se tinha transformado numa história", e que iria considerar lançar a sua própria garrafa com uma mensagem.