Presidente da Autoridade Palestiniana demite todos os assessores

O presidente da Autoridade Nacional Palestiniana (ANP), Mahmoud Abbas, demitiu hoje todos os seus assessores, indicou o seu gabinete sem dar pormenores, enquanto analistas atribuíram a decisão às dificuldades orçamentais daquele órgão provisório de governo.

Responsáveis palestinianos disseram à agência France Presse que Abbas tomou a decisão de demitir os seus conselheiros depois de ter recebido as conclusões de um relatório pedido em junho sobre os salários e subsídios pagos aos ministros, antigos ministros e assessores.

"O presidente Abbas quer reduzir as despesas do seu gabinete com medidas de austeridade para enfrentar a atual crise orçamental", confirmou à AFP Jihad Harb, analista político.