Bolsonaro só indicará filho para embaixador nos EUA se tiver certeza da sua aprovação

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, admitiu esta terça-feira que não quer submeter o filho Eduardo Bolsonaro ao fracasso, pelo que só o vai indicar para embaixador em Washington se tiver garantia da aprovação da escolha no Senado.

"Tudo é possível. Eu não quero submeter o meu filho a um fracasso. Eu acho que ele tem competência. Tudo pode acontecer", declarou o chefe de Estado brasileiro ao ser questionado por jornalistas no Palácio da Alvorada, em Brasília, capital do país.

A nomeação está a gerar reações negativas no Brasil porque Eduardo Bolsonaro não tem experiência na área diplomática. Críticos dizem que a escolha é um ato de nepotismo, mas o Governo nega.

Esta semana, técnicos do Senado brasileiro divulgaram um parecer que identifica como nepotismo a indicação de Eduardo Bolsonaro para a embaixada do país nos Estados Unidos da América.

Os consultores Renato Rezende e Tarciso Jardim basearam a sua opinião numa decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), a mais alta instância judiciária no Brasil, que, em 2008, considerou uma rede diplomática no exterior como um "cargo comissionado e não de natureza política".

Eduardo Bolsonaro, de 35 anos, é atualmente deputado federal na Câmara dos Deputados (câmara baixa parlamentar) e foi anunciado como possível embaixador, mas ainda não teve a sua indicação formalmente enviada pelo Governo ao Senado do país.

Por lei, o Presidente do Brasil tem o poder de escolher quem considerar adequado para ser embaixador, mas os candidatos a estes cargos precisam de passar por uma audição e duas votações no Senado (câmara alta parlamentar), que tem o poder de veto.

