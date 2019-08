Demite-se vice-ministro da Justiça da Polónia acusado de difamar juízes

O vice-ministro da Justiça da Polónia, Lukasz Piebiak, demitiu-se esta terça-feira na sequência de acusações de que foi um dos responsáveis por uma campanha de difamação de juízes que criticaram publicamente a reforma judicial lançada pelo governo.

Ao anunciar a demissão, em comunicado, Lukasz Piebiak afirmou fazê-lo para não prejudicar o governo, mas negou as acusações e disse que vai processar o portal da Internet que as divulgou.

Segundo o Onet.pl, um dos principais portais de informação do país, o vice-ministro coordenou uma campanha para desacreditar juízes, que, em alguns casos, passou pela publicação de informações falsas em redes sociais.

O portal publicou excertos de mensagens de correio eletrónico entre Piebiak e uma mulher chamada Emilia, a quem o vice-ministro pediu que escrevesse e publicasse informações pessoais falsas sobre duas dezenas de juízes críticos da polémica reforma judicial, incluindo o presidente da associação independente de juízes Iustitia.

O vice-ministro, ele próprio magistrado, terá fornecido a esse contacto dados pessoais e moradas de juízes.

A oposição exigiu a demissão do ministro da Justiça, Zbigniew Ziobro, argumentando que as informações o comprometem também ele e ao partido no poder.

Desde que venceu as eleições de 2015, o partido Lei e Justiça (PiS) lançou uma reforma do aparelho judicial que altera a forma de eleição e limita os mandatos dos mais altos magistrados, desencadeando protestos dos juízes e críticas da União Europeia (UE), que considera as medidas atentatórias do Estado de direito e da separação de poderes.

A Polónia realiza eleições legislativas a 13 de outubro, para as quais o PiS surge como favorito nas sondagens.

Lusa