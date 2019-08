Esta mulher é procurada no Texas por invadir casamentos e roubar presentes aos noivos

A polícia do Texas, nos Estados Unidos, está à procura desta mulher. É suspeita de furtar presentes de várias festas de casamento no sul do estado.





Modus operandi

A polícia suspeita que a mulher tenha ido a pelo menos cinco casamentos desde dezembro do ano passado. Entra sem ser convidada, mistura-se e até posa para as fotografias. Depois, rouba os presentes dos noivos. As autoridades acreditam que a suspeita não trabalha sozinha.

Uma organização local, a Comal County Crime Stoppers, oferece uma recompensa de até 4.000 dólares por informações que levem à sua detenção.

Citado pela BBC, Scott Frakes, polícia do condado de Comal, no Texas, disse que a mulher chegou a ir, no mesmo dia, a dois casamentos e roubar presentes dos noivos.