Homem armado sequestra passageiros de autocarro no Rio de Janeiro 

Sobe para 6, o número de reféns libertados pelo homem que sequestrou um autocarro no Rio de Janeiro. De acordo com a Globo, que cita uma fonte polícial, o homem entrou do autocarro com gasolina, uma arma de calibre .38, uma arma taser e uma faca.

As autoridades brasileiras acreditam que o homem tenha premeditado o sequestro e circula a informação, ainda não confirmada, de que o sequestrador é agente da polícia militar. Desconhecem-se ainda as motivações.

A SIC Notícias acompanha os últimas informações. Veja aqui em direto:

Direto

O autocarro atravessava a Ponte Rio-Niterói, no Rio de Janeiro, quando foi imobilizando pelo sequestrador.

O incidente ocorreu cerca das 05:30 locais (09:30 em Lisboa) e o assaltante ter-se-á apresentado como elemento da polícia militar quando ordenou a paragem do autocarro, que seguia no sentido Niterói - Rio de Janeiro.



Segundo vários meios de comunicação brasileiros, não existem ainda muitas informações sobre o caso, mas a Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar estão no local, sendo desconhecida a motivação do sequestrador.

"Temos um homem que se identificou como policial militar. Ele parou o ônibus [autocarro] da Galo Branco na Ponte Rio-Niterói" e ameaça despejar "gasolina no ônibus, colocando os passageiros em perigo. Estamos em negociação com ele para liberar mais reféns, não sabemos qual o real propósito dele", explicou Sheila Sena, porta-voz da Polícia Rodoviária Federal, citada por vários media brasileiros.



No local, estão negociadores do Batalhão de Operações Especiais (Bope), segundo Mauro Fliess, porta-voz da Polícia Militar.

"A nossa principal missão é tirar os reféns de dentro do veículo", disse Mauro Fliess.



Foram já libertadas seis reféns e, de acordo com as autoridades, ainda estão 16 pessoas no interior do autocarro.



O caso está também a provocar um grande constrangimento de trânsito naquele que é um dos principais acessos da cidade brasileira, sobre a baía de Guanabara, que tem já vários problemas de mobilidade.

No Twitter, a Notícias RJ, nas redes sociais circula uma imagem do que se acredita se o sequestrador, no interior do autocarro.

Com Lusa