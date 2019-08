Sequestrador pediu apenas água para dentro do autocarro

Um homem armado fez reféns num autocarro que atravessava a Ponte Rio-Niterói, no Rio de Janeiro, imobilizando a viatura no tabuleiro da travessia, anunciaram as autoridades.

O sequestrador já libertou alguns reféns e pediu apenas que fosse enviada água para o interior do autocarro.

A polícia está a negociar com o homem.