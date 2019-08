Um dos castelos mais grandiosos da Escócia está à venda 

Um castelo escocês, construído em 1789 pelo aclamado arquiteto Robert Adam, foi colocado à venda por mais de 8,5 milhões de euros, em East Lothian, na Escócia.

Com 13 quartos e uma área envolvente de 13 hectares de jardins privados e parques, o castelo de Seton foi construído com a pedra do Palácio de Seton, descrito como o retiro preferido da rainha Maria da Escócia.

A propriedade pertenceu à família Wemyss desde o século XVII até 2003, quando foi comprado pela investidora Mary McMillan, que pretendia reformá-lo e vendê-lo a um valor mais alto. O castelo foi vendido alguns anos depois a uma família e agora foi colocado novamente no mercado.

Durante este processo, o castelo tem sido remodelado, de maneira a adaptar o edifício aos novos tempos. Segundo a imobiliária Savills, responsável pela venda, foi colocado um sistema de segurança completo, foi criado um ginásio, uma sala de jogos, uma sala de jantar forrada de seda, uma sala de bilhar, uma sala de cinema, casas de hóspedes e um heliporto.