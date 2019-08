Comboio faz viagem a 280km/h no Japão com porta aberta

Uma das portas de um comboio de alta velocidade no Japão ficou aberta enquanto este circulava a 280km/h.

No comboio, um dos mais rápidos do mundo, seguiam 340 passageiros mas nenhum ficou ferido. O condutor fez uma paragem de emergência assim que se apercebeu que a porta estava aberta, avança a BBC.

O veículo ficou preso num túnel cerca de 15 minutos, enquanto foi alvo de várias inspeções, o que atrasou a chegada do mesmo a Tóquio, por 19 minutos, perturbando a circulação de 3 mil passageiros.

O comboio, conhecido no Japão como shinkansen e que pode atingir os 320km/h, percorreu cerca de 4 quilómetros com a porta aberta, mas ninguém se encontrava junto da mesma, segundo os meios de comunicação japoneses.

De acordo com a Companhia Ferroviária do Leste do Japão, um empregado de limpeza esqueceu-se de desligar o aparelho que abre, manualmente, as portas do meio de transporte.