Criança rouba o carro dos pais e chega aos 140 km/h em autoestrada

Uma criança de 8 anos roubou o caso dos pais, na Alemanha, e conduziu até uma autoestrada, onde acelerou até aos 140 km/hora.

O caso aconteceu na madrugada desta quarta-feira, na A44, com destino à cidade de Dortmund. Segundo a BBC, as autoridades foram alertadas pela mãe por volta das 00:25 (hora local). O filho tinha fugido de casa, em Soest, com o Volkswagen Golf automático da família.

Esta não foi a primeira vez que conduziu, mas das outras vezes que o fez estava com os pais e tinha sido em propriedade privada.

Quase uma hora mais tarde, a mãe voltou a contactar a polícia para confirmar que tinha encontrado o filho na autoestrada a caminho de Dortmund.

Quando as autoridades chegaram ao local, viram que a criança tinha ligado os quatro piscas e colocado o triangulo atrás do carro. O menino terá parado depois de se sentir mal e, quando questionado pela polícia, disse que "apenas queria conduzir um bocado".

O incidente não causou danos, nem feridos.