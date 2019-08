Falha em site pornográfico expõe dados pessoais de mais de um milhão de utilizadores

Uma falha de segurança no site pornográfico Luscious expôs os dados pessoais de mais de um milhão de utilizadores.

A descoberta foi feita por uma equipa de investigação do vpnMentor, na quinta-feira passada.

Cada utilizador do site pornográfico tem um perfil privado, que permite enviar, partilhar e comentar conteúdos, de uma maneira que anteriormente era anónima. No entanto, segundo o vpnMentor, a falha de segurança comprometeu o anonimato ao permitir que piratas informáticos tivessem acesso aos dados pessoais dos utilizadores, como e-mails privados, atividade, país/localização e género.

Alguns dos e-mails indicam o nome completo dos utilizadores, o que aumenta a vulnerabilidade ao crime informático. A falha de segurança permitiu ainda perceber os comportamentos e atividades dos utilizadores, como o número de álbuns que criaram, os vídeos que publicaram, os comentários ou seguidores.

Ao todo, a equipa de investigadores teve acesso às contas de 1 milhão e 195 mil utilizadores, que acedem de todo o mundo. Há, inclusive, utilizadores que se inscreveram no site com e-mails oficiais do Governo, como por exemplo no Brasil, Austrália e Malásia.

O site garante que a falha de segurança já foi corrigida, no entanto alerta que a informação pode ter sido guardada por piratas informáticos.